В Ковылкинском районе горел сарай

В Ковылкинском районе произошло возгорание сарая.
Поздним вечером 28 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Волгапино. Возле дома №8, расположенного по адресу – улица Советская, загорелся сарай. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 40 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается.
По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru