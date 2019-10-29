Начальник УФСИН РФ по Мордовии провел прием осужденных по личным вопросам

Начальник УФСИН РФ по Мордовии Леонид Мустайкин провел прием осужденных по личным вопросам в исправительной колонии №4.

Леонид Мустайкин совершил обход исправительного учреждения, посетив жилые помещения отрядов разных условий содержания и банно-прачечный комплекс.

В клубе-столовой прошло общение с осужденными, которые задавали вопросы, касающиеся медицинского обеспечения и работы магазина.

После этого руководитель пенитенциарного ведомства республики провел прием осужденных по личным вопросам.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su