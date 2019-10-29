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Начальник УФСИН РФ по Мордовии провел прием осужденных по личным вопросам

Начальник УФСИН РФ по Мордовии провел прием осужденных по личным вопросам

Начальник УФСИН РФ по Мордовии Леонид Мустайкин провел прием осужденных по личным вопросам в исправительной колонии №4.

Леонид Мустайкин совершил обход исправительного учреждения, посетив жилые помещения отрядов разных условий содержания и банно-прачечный комплекс.

В клубе-столовой прошло общение с осужденными, которые задавали вопросы, касающиеся медицинского обеспечения и работы магазина.

После этого руководитель пенитенциарного ведомства республики провел прием осужденных по личным вопросам.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su