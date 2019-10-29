В Мордовии ведется психологическая работа с осужденными к пожизненному лишению свободы

В исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Мордовии с осужденными к пожизненному лишению свободы ведется психологическая работа.

Работа по оказанию психологической помощи осужденным, которые были приговорены к пожизненному лишению свободы, имеет ряд специфических особенностей в силу значительной криминализации их личности, а также из-за особых режимных требований.

Основными задачами в рассматриваемой работе являются адаптация изолированной личности к режиму и условиям отбывания покамерного отбывания наказания, формирование и постоянное развитие социально-поддерживающей сети, расширение границ в осознании иррационального мышления и деструктивных образцов поведения, а также повышение и активизация ресурсов личности.

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Источник: 13.fsin.su