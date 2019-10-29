В Саранске торговый центр оштрафовали за отсутствие пандуса

В Саранске торговый центр оштрафовали за нарушение прав граждан с ограниченными возможностями.

Сотрудниками прокуратуры Октябрьского района Саранска было установлено, что при входе в торговый центр «Макс» отсутствует пандус.

Конкурсный управляющий ТЦ «Макс» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составил 2 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры при входе в торговый центр был установлен пандус.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru