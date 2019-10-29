В Мордовии бывшего дознавателя осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу

В Мордовии суд вынес приговор в отношении бывшего дознавателя, обвиняемого в фальсификации доказательств по уголовному делу.

Осужденный, занимая должность дознавателя ММО МВД России «Краснослободский», изготовил подложные протоколы допросов свидетелей, на основании которых гражданам были предъявлены обвинения в совершении преступлений.

В ходе судебного разбирательства бывший дознаватель был изобличен.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

Также читайте о том, что в Саранске торговый центр оштрафовали за отсутствие пандуса.

Источник: prokrm.ru