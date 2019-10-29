Представители ГКУ РМ «Центр занятости населения Саранский» провели совещание с работодателями по вопросам взаимодействия и предоставления услуг в сфере занятости населения и новых подходах работы службы занятости.

Участниками указанного мероприятия стали 39 представителей работодателей сфер промышленности, транспорта, образования, здравоохранения и других отраслей.

Заместитель директора ГКУ РМ «Центр занятости населения Саранский» М.В. Садовников в своем выступлении рассказал о мероприятиях по модернизации службы занятости населения, проводимых в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности».

В ходе совещания было сообщено, что службой занятости будет организован профессиональный поиск и подбор персонала, проведена оценка кандидатов по современным методикам, оценка профессиональных и лидерских качеств сотрудников для формирования кадрового резерва, организовано профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста из числа работников предприятия, проведение предувольнительных консультаций в случае массового высвобождения работников.

Было упомянуто о том, что на базе Центра занятости населения был создан «Клуб деловых встреч», который представляет собой профессиональное сообщество, объединяющее руководителей и специалистов кадровых служб предприятий и организаций.

Работодателям напомнили о приоритетных направлениях профессионального обучения в 2019-2020 гг., осуществляемых в рамках национального проекта «Демография». Речь шла об организации профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Старшее поколение», а также об организации профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

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Источник: adm-saransk.ru