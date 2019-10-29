В Саранске прошли соревнования по беговелам

В Саранске прошел очередной этап соревнований по беговелам.

Указанные соревнования прошли 27 октября в спортивном комплексе «Мордовия».

Участниками данных соревнований стали дети возрастом от 2 до 6 лет из Саранска, Рузаевки, Чамзинского, Кочкуровского, Лямбирского районов и Тольятти.

Среди девочек и мальчиков 2017 года рождения лучшими стали Мария Баулина, Софья Каменщикова, Михаил Камодин, Матвей Мазов, Арсений Дудкин.

В стартах между девочками и мальчиками 2016 года рождения лучшие результаты показали Софья Левкина, Арина Авдошкина, Валерия Сапашкова и Арсений Шишов, Макар Писяев, Артем Матяев.

Среди спортсменов 2015 года рождения самыми быстрыми оказались Алена Мучкина, Василиса Ледяйкина, Ольга Гордина и Маткин Никита, Матвей Куманеев, Роман Бикеев.

Среди участников соревнований 2014 года рождения лучшими стали Арина Ковалева, Дарья Дудкина, Милана Маркина и Илья Потычкин, Артем Камодин, Кирилл Сеякин.

В самой старшей группе призовые места заняли Эмилия Латышева, Полина Ширчкова, Софья Клешина, Арина Черушева и Артем Прокудин, Георгий Галаев и Марк Каменщиков.

В командном зачете первое место заняла сборная саранского детского сада № 79, второе место досталось команде детского сада № 97, а третье место завоевала сборная детсада № 78.

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Источник: adm-saransk.ru