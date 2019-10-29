В Саранске прошли соревнования по карате среди детей и юношей

В Саранске прошло открытое первенство по всестилевому карате среди детей и юношей.

Указанные соревнования прошли 27 октября в МОУ «СОШ № 18». Участниками данных состязаний стали девочки возрастом от 7 до 11 лет, мальчики 7-13 лет, а также юноши 14-15 и 16-17 лет.

Спортсмены соревновались в таких стилях, как «Шотокан», «Киокушинкай», «Кумитэ».

После подведения итогов состязаний победители и призеры были награждены медалями и грамотами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru