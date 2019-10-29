В Ленинском районе Саранска было выявлено нарушение земельного законодательства

В Ленинском районе Саранска с начала октября было проведено четыре проверки соблюдения земельного законодательства.

На основании утвержденного на четвертый квартал текущего года плана проведения проверок соблюдения гражданами требований земельного законодательства муниципальным земельным инспектором администрации Ленинского района Саранска в октябре были проведены четыре проверки.

В ходе указанных проверок было выявлено одно нарушение земельного законодательства. Нарушителю было выдано предписание.

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Источник: adm-saransk.ru