В Саранске будет временно ограничена стоянка транспортных средств на улице Кирова

В Саранске будет временно ограничена стоянка на одном из участков улицы Кирова.

В период с 12:00 30 октября до 1 ноября на участке указанной улицы между улицами Саранской и А. Невского будет запрещена стоянка транспортных средств. На данном участке будет работать эвакуатор.

Рассматриваемое ограничение, которое вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения, не распространяется на спецмашины.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru