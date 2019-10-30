В Саранске пойдет под суд уроженец Узбекистана, пытавшийся изнасиловать женщину

В Саранске суд вынесет приговор в отношении уроженца Узбекистана, обвиняемого в покушении на изнасилование.

34-летний уроженец Узбекистана, находясь в кафе, расположенном по адресу – улица Полежаева, познакомился с 33-летней женщиной. Когда последняя решила пойти домой, обвиняемый вызвался её проводить. По пути гражданин несколько раз предлагал женщине вступить с ним в половую связь. Горожанка отвечала отказом. Получив очередной негативный ответ на свое предложение, уроженец Узбекистана силой затащил женщину в кусты и стал её раздевать. Пострадавшая принялась кричать. Проходившие мимо мужчины, услышав крики, остановились, вследствие чего обвиняемый скрылся, не успев довести свой преступный замысел до конца.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении уроженца Узбекистана находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф