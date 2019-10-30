Владимир Волков провел встречу с министром МВД Мордовии

Министр внутренних дел Мордовии Борис Шейнкин и глава региона Владимир Волков 29 октября провели рабочую встречу.

В ходе обсуждения итогов работы правоохранительных органов в период с января по сентябрь нынешнего года было отмечено, что оперативная обстановка в республике остается стабильной и контролируемой.

Владимир Волков отметил значимость совместной работы над решением вопросов, которые касаются обеспечения общественной безопасности в республике.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф