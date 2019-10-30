В Мордовии за один день задержали двух пьяных автомобилистов

В Мордовии за один день были задержаны два пьяных автомобилиста.

29 октября, около 15:30 в северо-восточной части Саранска сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на мужчину с признаками алкогольного опьянения, который садился за руль автомобиля, находившегося на стоянке сетевого гипермаркета. Стражи порядка передали информацию о данном автомобилисте сотрудникам ДПС, которые незамедлительно прибыли на место инцидента. Нарушитель начал движение, но практически сразу же был остановлен представителями правоохранительных органов. Затем автомобилист попытался сбежать, но был задержан. Нарушителем оказался 44-летний житель Саранска, который ранее был лишен водительского удостоверения по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Примерно в это же время в посёлке Кемля сотрудниками Росгвардии был остановлен автомобиль под управлением 56-летнего мужчины, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia