В Зубово-Полянском районе загорелись надворные постройки

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание надворных построек.

В ночь на 30 октября на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в населенном пункте Ударный. Возле дома №7, расположенного по адресу – улица Гагарина, загорелись надворные постройки.

Какая-либо информация о пострадавших вследствие указанного пожара пока что не поступала.

Причина возгорания надворных построек в скором времени будет установлена специалистами.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске горел автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru