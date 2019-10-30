В Зубово-Полянском районе загорелись надворные постройки

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание надворных построек.
В ночь на 30 октября на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в населенном пункте Ударный. Возле дома №7, расположенного по адресу – улица Гагарина, загорелись надворные постройки.
Какая-либо информация о пострадавших вследствие указанного пожара пока что не поступала.
Причина возгорания надворных построек в скором времени будет установлена специалистами.
Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске горел автомобиль.
Источник: 13.mchs.gov.ru