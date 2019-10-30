Житель Лямбирского района подозревается в краже плит

В Лямбирском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже плит с сельского предприятия.

Стражами порядка было установлено, что 47-летний житель села Михайловка 15 октября текущего года похитил с территории предприятия, работником которого он является, две плиты перекрытия и 0,8 куб. м. щебня. Мужчина отвез украденные стройматериалы на погрузчике к себе домой.

Кроме того, выяснилось, что в августе нынешнего года гражданин похитил с территории того же предприятия 12 плит перекрытия.

Подозреваемый пояснил, что намеревался использовать украденные материалы для строительства дорожки на придомовой территории.

Общая сумма ущерба, причиненного предприятию, составила около 30 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Также читайте о том, что в Саранске торговый центр оштрафовали за отсутствие пандуса.

Источник: 13.мвд.рф