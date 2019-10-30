В Мордовии сотрудники ГИБДД провели акцию «Письмо водителю»

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский» организовали и провели акцию под названием «Письмо водителю».

Целью указанной акции стало привлечение внимания участников дорожного движения к проблеме дорожно-транспортного травматизма.

Сотрудники ГИБДД совместно с учениками школы имени А.И. Семикова подготовили для водителей письма, в которых школьники призвали автомобилистов быть внимательными, а также помнить о том, что на дороге могут неожиданно появиться дети и не нарушать скоростной режим.

Водители пообещали неукоснительно соблюдать ПДД.

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Источник: гибдд.рф