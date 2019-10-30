Двух жителей Мордовии приговорили к обязательным работам за ограбление магазина

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении кражи.

5 августа нынешнего года два жителя указанного района 40- и 57-летнего возраста, находясь в селе Луньга, противозаконным путем проникли в продуктовый магазин и похитили оттуда мясной фарш, 10 бутылок пива, а также денежные средства в сумме 1375 рублей.

Мужчины полностью признали свою вину.

Решением суда в отношении злоумышленников были избраны меры наказания в виде 280 и 300 часов обязательных работ.

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Источник: 13.мвд.рф