В Ромодановском районе неизвестный автомобилист сбил подростка, стоявшего на обочине

В Ромодановском районе неизвестный водитель легкового автомобиля сбил несовершеннолетнего парня.

ДТП произошло ранним утром 29 октября на 3-м километре дороги, соединяющей Ромоданово, Красный Узел и Липки. Неизвестный автомобилист, управлявший, по предварительным данным, легковым автомобилем марки «Лада-Приора» черного цвета, совершил наезд на 17-летнего подростка, который стоял на обочине.

Пострадавший доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Автомобилист скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя легковушки.

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Источник: гибдд.рф