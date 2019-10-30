В Мордовии директора кафе ограбил неизвестный мошенник

В Ичалковском районе директор кафе был ограблен неизвестным мошенником.

Недавно директору кафе, расположенного в посёлке Смольный, позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником районной администрации и заказал обед на шесть персон. Затем незнакомец сообщил, что продукты и алкогольные напитки нужно забрать из магазина. Также якобы сотрудник районной администрации попросил директора кафе заплатить за указанные товары более 18 тыс. рублей, пообещав вернуть деньги по приезде в заведение.

В итоге пострадавший отправил знакомого таксиста в магазин. По пути водителю позвонил мошенник, который попросил его перечислить деньги на указанный им электронный кошелек, объяснив необходимость этого способа оплаты тем, что администратор торговой точки отсутствует. Таксист выполнил данную просьбу. Приехав в магазин, водитель узнал, что на самом деле никто продукты и алкогольные напитки не заказывал.

Стражам порядка удалось установить, что телефонный номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Московской области.

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Источник: 13.мвд.рф