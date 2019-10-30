В Мордовии сотрудники ГИБДД помогли водителю грузовика, оказавшемуся в трудной ситуации

В Мордовии сотрудники ГИБДД оказали помощь водителю грузового автомобиля, который оказался в трудной ситуации.

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» заметили на дороге грузовой автомобиль марки «ДАФ», который остановился с аварийной сигнализацией, блокировав движение для других транспортных средств. Водитель грузовика пояснил, что совершил остановку из-за поломки грузовика.

Сотрудники ГИБДД привлекли для помощи другой грузовой автомобиль, помогли с перегрузкой перевозимого груза, а затем убрали «ДАФ» с проезжей части, восстановив движение на дороге.

Поломка большегруза совместными усилиями была устранена, после чего инспекторы ГИБДД сопроводили транспортное средство до ближайшей станции технического обслуживания.

Водитель грузовика поблагодарил стражей порядка за оказанную помощь.

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Источник: 13.мвд.рф