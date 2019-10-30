В Саранске водитель легкового автомобиля сбил девушку на пешеходном переходе

В Саранске 25-летняя девушка попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло днём 29 октября в Пролетарском районе города. 45-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», проезжая мимо дома №8, расположенного по адресу – улица Титова, допустил наезд на 25-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшая самостоятельно обращалась за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

Ранее сообщалось о том, что в Ромодановском районе неизвестный автомобилист сбил подростка, стоявшего на обочине.

Источник: гибдд.рф