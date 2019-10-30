В Краснослободском районе водитель грузовика сбил мужчину

В Краснослодобском районе водитель грузового автомобиля сбил пешехода.
Происшествие произошло вечером 29 октября на 81-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». 44-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки «ДАФ», допустил наезд на 46-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении.
Пострадавший получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ».
В отношении водителя грузового автомобиля был составлен административный материал.
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Источник: гибдд.рф