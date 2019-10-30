В одной из колоний Мордовии прошел конкурс пародий

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии состоялась конкурсная программа под названием «Театр пародий».

Участницы указанного мероприятия пародировали известных российских и зарубежных исполнителей музыки.

Главными критериями оценивания выступлений конкурсанток были внешнее сходство, манера исполнения выбранного героя и создание комического эффекта. Все участницы мероприятия подошли к подготовке к конкурсу ответственно.

Конкурс прошел на волне юмора и музыки, осужденные получили положительные эмоции.

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Источник: 13.fsin.su