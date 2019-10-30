В одной из колоний Мордовии прошла выставка творчества ветеранов

В исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии состоялась выставка творческих работ ветеранов.

В рамках указанной выставки были представлены творческие работы, изготовленные из декоративной бумаги, бисера, вышитые цветными нитками и связанные крючком.

Стоит отметить, что многие ветераны после ухода на пенсию продолжают принимать самое активное участие в жизни коллективов, а также передают сотрудникам профессиональный опыт.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su