В Мордовии отремонтировали две дороги

В Зубово-Полянском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершились масштабные работы по капитальному ремонту автодорог.

Была отремонтирована дорога, пролегающая между населенными пунктами Покровские Селищи и Новая Потьма. Протяженность данной дороги составляет более 2 километров.

Также ремонтные работы были проведены на дороге, соединяющей населенные пункты Ленина и Новое Бадиково. В данном случае было отремонтировано 8 километров дорожного полотна.

По информации «Известий Мордовии».

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