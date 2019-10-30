В Мордовии сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям перейти на использование зимних шин

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют автомобилистам перейти на использование зимних шин.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают автомобилистов строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, поскольку в настоящее время наблюдается ухудшение погодных условий.

Избежать аварийных ситуаций поможет своевременная смена шин на зимние. Менять шины рекомендуется тогда, когда температура приближается к нулю градусов.

Кроме того, сложные погодные условия требуют большей внимательности и от пеших участников дорожного движения.

Читайте также о том, что в Мордовии сотрудники ГИБДД провели акцию «Письмо водителю».

Источник: гибдд.рф