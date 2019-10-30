В Мордовии владельцам ипотечных кредитов пришлось понервничать

Министерство социальной защиты, труда и социальной занятости населения Мордовии прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о том, что в октябре по причине отсутствия бюджетных средств не будет возмещена процентная ставка по жилищным кредитам под 5% годовых.

Начальника отдела доплат, надбавок и компенсаций Екатерина Горбунова заявила, что на основе норм, предусмотренных действующим законодательством, выплаты перечисляются до конца месяца, поэтому никакой задержки не происходит.

Также Екатерина Горбунова отметила, что учреждения социальной защиты перечисляют выплаты гражданам с 29 октября.

Кроме того, выяснилось, что жители региона начали беспокоиться по поводу другой ипотеки, которая выплачивается по постановлению республиканского правительства №397. Но в данном случае уже никакой проблемы нет. Выплаты были перечислены до конца месяца, хоть и произошло это с задержкой.

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Источник: mordovmedia.ru