24-летняя жительница Мордовии фиктивно прописала в своей квартире нескольких иностранцев

В Мордовии безработная местная жительница фиктивно прописала в своей квартире нескольких иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 24-летняя безработная гражданка, проживающая в селе Вольно-Никольское Атюрьевского района, в конце сентября нынешнего года прописала в своей квартире гражданина Молдовы 1988 года рождения, зная о том, что последний будет проживать по другому адресу.

Кроме того, в начала октября текущего года указанная жительница Мордовии фиктивно поставила на миграционный учет трех граждан Молдовы 1984, 1992 и 2018 годов рождения.

По данному факту был собран материал для процессуального решения.

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Источник: 13.мвд.рф