В учреждениях УФСИН РФ по Мордовии прошли смотры внешнего вида осужденных

В учреждения, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, в рамках перехода на зимнюю форму одежды были проведены смотры внешнего вида осужденных.

По результатам указанных смотров было установлено, что все осужденные обеспечены формой одежды по сезону, которая находится в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, были проведены строевые смотры, по итогам которых состоялось награждение лучших отрядов.

Стоит отметить, что строевые смотры способствуют повышению строевой культуры, помогают укреплению дисциплины, организованности и порядка в подразделениях.

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Источник: 13.fsin.su