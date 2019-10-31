В учреждениях УФСИН РФ по Мордовии прошли смотры внешнего вида осужденных

В учреждения, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, в рамках перехода на зимнюю форму одежды были проведены смотры внешнего вида осужденных.
По результатам указанных смотров было установлено, что все осужденные обеспечены формой одежды по сезону, которая находится в удовлетворительном состоянии.
Кроме того, были проведены строевые смотры, по итогам которых состоялось награждение лучших отрядов.
Стоит отметить, что строевые смотры способствуют повышению строевой культуры, помогают укреплению дисциплины, организованности и порядка в подразделениях.
Также читайте о том, что в одной из колоний Мордовии прошел конкурс пародий.
Источник: 13.fsin.su