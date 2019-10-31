Саранский музыкальный театр проведет акцию «Ночь искусств-2019»

Государственный музыкальный театр имени И. М. Яушева приглашает горожан посетить акцию под названием «Ночь искусств-2019», которая пройдет 3 ноября.

В рамках указанной акции в 11:00 юным зрителям будет показан спектакль «Храбрый портняжка» по мотивам одноименной сказки братьев Гримм.

В 16:00 солисты музыкального театра представят концертную программу под названием «Рандеву с классикой». В 17:00 горожанам будет показан балет «Эсмеральда», во время которого будет звучать музыка Цезаря Пуни.

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Источник: muzteatr-saransk.ru