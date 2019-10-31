Глава Мордовии и мэр Саранска проинспектировали ход работ на социальных объектах

30 октября глава Мордовии Владимир Волков и мэр Саранска Пётр Тултаев проинспектировали ход работ на социальных объектах города.

Одним из пунктов посещения стал детский сад, строящийся в посёлке Луховка. Здание данного учреждения, рассчитанного на 160 мест, уже возведено. В настоящее время на объекте ведутся внутренние отделочные работы, подводятся инженерные сети и идет монтаж коммуникаций.

Также Пётр Тултаев и Владимир Волков проверил ход работ по благоустройству бульвара братьев Веденяпиных. За приведение этой общественной территории в порядок горожане проголосовали в ходе специального референдума. В настоящее время подрядчик снимает асфальтовое покрытие, уложенное с нарушением технологии, и делает новое. Владимир Волков заявил, что бульвар должен быть современным и красивым, а асфальтовое покрытие должно служить долгие годы.

Читайте также о том, что в Саранске отменили ярмарки выходного дня, которые были запланированы на 2 ноября.

Источник: adm-saransk.ru