В Саранске водитель иномарки сбил насмерть мужчину

В Саранске 58-летний гражданин погиб под колёсами иномарки.

ДТП произошло вечером 30 октября в посёлке Луховка. 48-летний водитель автомобиля марки «Киа-Рио» во время движения по улице Октябрьской совершил наезд на 58-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Полученные пострадавшим телесные повреждения оказались смертельными. Пешеход скончался на месте происшествия.

В отношении водителя иномарки был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф