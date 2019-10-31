В Ельниках пьяный автомобилист устроил ДТП

В Ельниках по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП.

Происшествие произошло днём 30 октября на улице Заречной. По предварительной информации, 50-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки «Ауди».

Виновник аварии и 31-летняя женщина, управлявшая иномаркой, получили травмы. Пострадавшие доставлялись в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф