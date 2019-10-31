В Ковылкинском районе опрокинулся легковой автомобиль

В Ковылкинском районе произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля.

Инцидент произошел 30 октября, в 12:45 на 20-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. По предварительным данным, 36-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Шевроле-Авео», в определенный момент движения отвлекся от управления, вследствие чего транспортное средство опрокинулось.

Водитель легковушки был доставлен в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ».

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Источник: гибдд.рф