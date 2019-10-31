В Саранске 38 единиц коммунальной техники спасают город от снега

В Саранске 38 единиц коммунальной техники выехали на улицы города для борьбы со снегом и наледью.

Сегодня, 31 октября, в Саранске идет снег. По этой причине с раннего утра муниципальные предприятия проводят работы по обработке городских территорий от снега и наледи.

Известно, что обработка городских дорог будет вестись не только днём, но и продолжится в ночное время суток.

Также на борьбу со снегом на вверенных территориях вышли управляющие компании.

По информации «Известий Мордовии».

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