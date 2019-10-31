В прокуратуре Мордовии обсудили борьбу с экономическими преступлениями

В прокуратуре Мордовии состоялось заседание межведомственной рабочей группы по выявлению, пресечению и расследованию преступлений в сфере экономики.

В ходе указанного заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся противодействия преступлениям экономической направленности, в том числе легализации доходов, полученных преступным путем, фактам незаконного обналичивания денежных средств, теневой инкассации, созданию так называемых подставных фирм, незаконному предпринимательству. Кроме того, было обсуждено выявление и пресечение преступлений в сфере ЖКХ.

В работе совещания также приняли участие научные работники высших учебных заведений Мордовии, с которыми были обсуждены проблемные вопросы квалификации преступлений.

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Источник: prokrm.ru