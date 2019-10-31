Житель Мордовии, избивший полицейского, отправится в тюрьму

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Лямбиря, который избил сотрудника правоохранительных органов.

Преступление было совершено 1 июля 2016 года в Лямбире. Злоумышленник, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился возле дома №54, расположенного по адресу – улица Комсомольская. Желая избежать административной ответственности за хулиганство, преступник несколько раз ударил сотрудника полиции руками и ногами в область головы и шеи.

Решением Лямбирского районного суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанное постановление, но судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru