Прокуратура Темниковского района требует заблокировать два сайта

В Мордовии сотрудники прокуратуры требуют заблокировать сайты, на которых размещается информация о способах совершения преступлений в сфере ЖКХ.

Сотрудниками прокуратуры Темниковского района в ходе мониторинга было выявлено два сайта, на которых размещалась информация о способах хищения энергоресурсов путем остановки счетчиков расхода воды, электроэнергии и газа.

Прокуратура направила в суд административные исковые заявления с требованием о запрете распространения информации на указанных сайтах.

Также читайте о том, что в Мордовии 25-летний парень напал на 60-летнего работника автозаправочной станции.

Источник: prokrm.ru