В Атюрьевском районе сгорел легковой автомобиль

В Атюрьевском районе произошел пожар, который уничтожил легковой автомобиль.
Инцидент произошел днём 30 октября на одном из участков дороги, пролегающей между населенными пунктами Русские Парки и Перевесье. Загорелся застрявший в грязи легковой автомобиль марки «Лада-Приора».
Пламя уничтожило транспортное средство.
В результате данного пожара никто не пострадал.
Известно, что автомобиль был выпущен в 2017 году и принадлежал 71-летней жительнице Атюрьевского района.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается.
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Источник: 13.mchs.gov.ru