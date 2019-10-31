В Атюрьевском районе сгорел легковой автомобиль

В Атюрьевском районе произошел пожар, который уничтожил легковой автомобиль.

Инцидент произошел днём 30 октября на одном из участков дороги, пролегающей между населенными пунктами Русские Парки и Перевесье. Загорелся застрявший в грязи легковой автомобиль марки «Лада-Приора».

Пламя уничтожило транспортное средство.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Известно, что автомобиль был выпущен в 2017 году и принадлежал 71-летней жительнице Атюрьевского района.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru