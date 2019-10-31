В Саранске скоро появятся экспозиции, посвященные ЧМ-2018

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. Воронина посетил глава региона Владимир Волков.

Владимир Волков осмотрел экспозицию резчика по дереву Владимира Кшнякина из Волгоградской области, родители которого являются уроженцами Атюрьевского района Мордовии. Работы данного мастера представляют собой уникальные по рисунку и форме рамы для картин, портретов, икон и зеркал. Также Владимир Кшнякин изготавливает деревянные изразцы, причудливые вазы, статуэтки и скульптуры из различных пород дерева.

Владимир Волков поблагодарил умельца за его творческую деятельность и предоставленную возможность ознакомиться с её плодами, а также вручил ему награду за заслуги в области декоративно-прикладного искусства.

Кроме того, глава региона поручил министерству культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии совместно со специалистами упомянутого музея собрать исчерпывающие материалы по теме, касающейся проведения ЧМ-2018 в республике. Будет создано две экспозиции.

Также Владимир Волков передал в музей ЧМ-2018 четыре футбольных мяча с автографами игроков всех матчей, прошедших в Саранске.

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Источник: mordoviatv.ru