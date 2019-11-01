В Атяшевском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Атяшевском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб человек.

Происшествие произошло днём 31 октября на 27-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Комсомольский, Атяшево, Ардатов, Тургенево и границей с Чувашией. По предварительной информации, 26-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле», потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки «Мазда».

В результате аварии погиб пассажир «Шевроле». Кроме того, водитель указанного транспортного средства, 57-летний мужчина, управлявший «Маздой», и его пассажирка того же возраста были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ».

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Источник: гибдд.рф