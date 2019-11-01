В Краснослободском районе в результате пожара погиб мужчина

В Краснослободском районе пожар унес жизнь мужчины.

Вечером 31 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Новый Усад. На улице Андреевка загорелся жилой дом №43а. Постепенно пламя охватило расположенные поблизости надворные постройки. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 165 квадратных метров.

Внутри загоревшегося дома пожарные обнаружили труп владельца жилья 1956 года рождения.

По предварительной информации, причиной пожара является неисправность печи.

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Источник: 13.mchs.gov.ru