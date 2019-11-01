В Саранске полицейские проводят профилактические мероприятия для школьников

В Саранске сотрудники правоохранительных органов провели мероприятие для учеников восьмых классов школы №24.
Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей стал местом проведения указанного мероприятия. Стражи порядка показали школьникам служебные и бытовые помещения учреждения, а также спальные комнаты подростков
Кроме того, дети узнали об основаниях помещения, условиях, сроках и режиме содержания несовершеннолетних правонарушителей в ЦВСНП.
Отдельное внимание стражи порядка уделили вопросам групповой преступности несовершеннолетних.
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Источник: 13.мвд.рф