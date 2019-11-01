В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в краже товара из гипермаркета.

Неизвестный гражданин 24 октября похитил из гипермаркета, расположенного по адресу – улица Севастопольская, бороздодел, стоимость которого составляет более 4 тыс. рублей.

Предполагаемый преступник был одет в темные спортивные штаны с лампасами, футболку и черную куртку.

Все, кто что-либо знает о личности или же местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 29-77-88, 29-77-61 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф