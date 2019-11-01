В Мордовии сельскохозяйственное предприятие оштрафовали за загрязнение дорожного полотна

В Мордовии одну из местных организаций оштрафовали за загрязнение дорожного полотна.

На 7-м километре дороги, соединяющей Большое Игнатово и Атяшево, водитель грузовика марки КамАЗ, выезжая с поля сельхозпредприятия ООО «8 Марта», вывез на проезжую часть грязь и не принял мер по её устранению.

В итоге водитель грузового автомобиля был привлечен к административной ответственности.

Кроме того, за умышленное создание помех в движении путем загрязнения дорожного полотна и непринятие мер по их устранению к административной ответственности было привлечено должностное лицо упомянутой организации, ответственное за вывоз сельскохозяйственной продукции с полей.

Затем было установлено, что транспортные средства, вывозящие сахарную свеклу с полей указанного хозяйства в дождливую погоду, продолжают загрязнять дорогу, а меры по устранению грязи с дорожного покрытия не принимаются. В связи с этим к административной ответственности в виде штрафа было привлечено ООО «8 Марта».

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Источник: 13.мвд.рф