Житель Ардатовского района подозревается в краже денег у знакомого

В Ардатовском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан 50-летний местный житель, который подозревается в краже денежных средств у своего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что недавно 50-летний гражданин, находясь в доме своей знакомой, распивал алкогольные напитки в компании нескольких человек. Во время попойки мужчина попросил одного из участников застолья одолжить ему денежные средства. Последний ответил отказом. Затем подозреваемый заметил, что из куртки указанного гражданина, которая висела в коридоре, выпал кошелек. Мужчина похитил из кошелька денежные средства в сумме 6 тыс. рублей. Украденные деньги подозреваемый потратил на покупку спиртного.

В отношении 50-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф