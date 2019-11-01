Житель Саранска пропал без вести, уехав в Москву на заработки

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который пропал без вести, уехав в Москву на заработки.

Голубев Павел Анатольевич 1983 года рождения, являющийся жителем Саранска, некоторое время назад уехал в Москву на заработки. С мая нынешнего года мужчина перестал выходить на связь со своими родственниками.

Известно, что на правом плече разыскиваемого гражданина имеется татуировка в виде дракона.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении пропавшего без вести жителя Саранска, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342) 29-77-01, 76-08-80 или 02.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже.

Источник: 13.мвд.рф