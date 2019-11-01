Житель Саранска во время ссоры едва не убил гражданскую жену

В Саранске местный житель во время ссоры едва не убил свою гражданскую жену.

Недавно 47-летний житель Саранска распивал алкогольные напитки в компании своей 51-летней гражданской супруги. Во время попойки между мужчиной и женщиной из-за малозначительного повода произошла ссора. В процессе выяснения отношений горожанин два раза ударил сожительницу ножом, а затем вызвал медиков.

Пострадавшая была госпитализирована. Медики диагностировали у женщины колото-резаное ранение, проникающее в брюшную полость.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф