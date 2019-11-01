Прокуратура Ичалковского района выявила нарушения законодательства об охране труда

В Ичалковском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства об охране труда.

Сотрудники прокуратуры указанного района при проверке деятельности АО «Автоколонна № 1658», ООО «Водоснаб», ООО «Агроресурс», ООО «Юсуповское» и ПК «Автомеханика» обнаружили, что вопреки требованиям действующего законодательства не всеми работодателями была проведена специальная оценка условий труда.

Кроме того, выяснилось, что работники указанных организаций допускаются к работе без проведения вводного инструктажа по охране труда и первичного инструктажа на рабочем месте. Перед проведением периодического осмотра работодатель не вручает под роспись работникам направление на данный осмотр.

Также было установлено, что работники не всегда ознакомлены с условиями и охраной труда на рабочих местах, риском повреждения здоровья, предоставляемыми им гарантиями, полагающимися им компенсациями и средствами индивидуальной защиты.

Были выявлены и иные нарушения законодательства об охране труда.

В отношении руководителей упомянутых организаций были вынесены 7 постановлений по делам об административных правонарушениях.

По постановлениям прокурора виновные лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

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Источник: prokrm.ru