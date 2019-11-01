В Кочкуровском районе прокуратура выявила нарушения законодательства об обращении с отходами

В Кочкуровском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства об обращении с отходами.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что ООО «Норовское молоко» содержит крупный рогатый скот в населенных пунктах Кочкурово и Старые Турдаки, но вопреки требованиям законодательства ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие благополучие места выхода биологических отходов, а также документы, подтверждающие проведение дезинфекции транспортного средства после перевозки биологических отходов, отсутствуют.

Руководителю указанной организаций было внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении к ответственности лиц, их допустивших.

Также в отношении должностного лица ООО «Норовское молоко» было возбуждено дело об административном правонарушении.

Читайте также о том, что прокуратура Ичалковского района выявила нарушения законодательства об охране труда.

Источник: prokrm.ru